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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu

Kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu

-çöken ahırdan detay

( YALOVA ) YALOVA

Kar Yağışı Hayvan 


- Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun Köyü’nde aşırı kar yağışı bir ahırın çatısının çökmesine sebep oldu. Edinilen bilgiye göre 2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı köyde Resul Tanrıkul’a ait samanlığın çatısı, biriken karların ağırlığını taşıyamayıp çöktü. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken 10 tavuk ise telef oldu. (EK-
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