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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yolları kapadı, mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Kar yolları kapadı, mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Tokat'ta kardan kapanan yolları il özel idaresi ekiplerinin açması

Bild Kamera Karla Mücadele Cep Telefonu 

-Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen ambulans (cep telefonu kamerası)

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti. Tokat’ın Erbaa ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için ekipler alarma geçirildi. Keçeci köyde 91 yaşındaki kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık personelinin, karla kaplı yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Greyder yardımı ile açılan yoldan ilerleyen ambulans hastaya ulaştı. Genel durum bozukluğu olan şahıs Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Nİ-GF-
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