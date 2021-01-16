Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yıllar sonra Balıkesir’e uğradı

Kar yıllar sonra Balıkesir’e uğradı

Yağan kardan görüntü

Allah Yağan 

-çatılardan görüntü
-Binalardan görüntü
-Dağlardan görüntü
-Vatandaşın konuşması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Birkaç yıldır kış aylarını ılık geçiren ve kara hasret kalan Balıkesir bu kış kara kavuştu. Vatandaşlar karın yağmasıyla beraber toprağın bereketini artacağını düşünüyorlar. Son birkaç gündür Balıkesir’in ilçelerinde etkisini gösteren kar, merkez ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı.
Birkaç yıldır Balıkesir’in sadece yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde etkisini gösteren kar, bu yıl merkez ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı.
Son birkaç yıldır kış aylarını yaz gibi geçiren Balıkesirliler karın yağmasıyla beraber mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Karın yağmasıyla beraber toprak altı suya ve barajlara faydası olacağını düşünen Mert Akgün: “Uzun zamandır Balıkesir kar görmüyordu. Toprağımızın da buna çok ihtiyacı vardı. Karın her şeye faydası var. Biliyorsunuz toprak altında su değerlerimiz var. Bunların beslenmesi için sadece yağmur yetmiyor, kar da gerekli. Uzun zamandır topraklarımız da bunu görmüyordu. Ayrıca barajlarımızda da su seviyesinde azalmalar mevcut. Kırmızı alarma geçildi barajlarda da. Bu yağan karın ardından da yağmur bekleniyor. Bu olaylardan sonra da inşallah barajlarımızda su seviyelerimiz yükselir. Karın yağması da çok iyi oldu. Biz de bayağıdır görmüyorduk. Karın yağmasından mutlu olduk, inşallah daha da çok yağar” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı