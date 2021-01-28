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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar yeninden yağdı, vatandaşlar soluğu kentin yüksek kesimlerinde aldı

Kar yeninden yağdı, vatandaşlar soluğu kentin yüksek kesimlerinde aldı

drone görüntüsü

Hastane Kar Topu Aktüel Kar Yağışı Trol 

-Kar yağışının olduğu yüksek kesimlerden aktüel görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Vatandaşların ateş başında sohbet etmesi
-Vatandaşlarla röportaj
-Vatandaşın kar yemesi, şarkı söylemesi
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Beyaza bürünen Kocaeli’nin kartpostallık görüntüler ortaya çıktı KOCAELİ

- Kocaeli’de etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri yeninden beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kocaeli’de, vatandaşların tadını doyasıya çıkardı. Kocaeli’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine gelerek karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ateş başında sohbet ederken, kimi vatandaşlar ise kartopu oynayarak eğlendi. Ailesi ile birlikte kar topu oynayan bir vatandaşın kar yemesi ise renkli görüntüler oluşturdu. “Mutluyum, eşim ve torunum yanımda. Çok eğlendik” diyen Yaşariye Üzer isimli vatandaş, kar üstünde şarkı söyleyerek sevincini dile getrdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ormanlar, havadan görüntülendi "Karları görünce insan heyecanlanıyor, kendisini kaybediyor" Karı görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Vedat Üzer ise, “Öyle sevinçliyiz ki karın haberini alınca buraya geldik. Eşimi hastanede tedavi ettirdik. Kontrollerinin ardından, fırsat bu fırsat diyerek kendimizi karların üzerine attık. Eğlenmez miyiz? Karları görünce insan heyecanlanıyor, kendisini kaybediyor. Biz de kar topu oynadık. Buradaki kuleye de çıktık. Hanımım da mutlu olsun istedim. Karın tadını çıkarttık. Eşim de memnun oldu” dedi.

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