Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

çocukların toprak zemin üzerinde kaymaları

Eğimli Arazi Çalışan Çocuklar 

-ellerindeki kartonlar
-kartonlarla eğikli araziden çıkıp afiş üzerinden kaymaları
-çocuklarla röportaj

( ANTALYA ) -- Kayak merkezine gidemeyen çocuklar çözümü bez afiş ve kartonla buldu- Eğimli toprak ariziye serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayıp kayak özlemini gideriyorlar ANTALYA

- Antalyalı çocuklar karda kayak özlemlerini eğimli arazide bez afiş üzerinde kartonlarla kayarak gidermeye çalışıyor. Kış mevsimini sadece yağmur ve fırtınayla geçiren Antalya’nın Serik ilçesinde çocukların karda kayak özlemini giderdiği çözüm görenler gülümsetti. Kar ile hiç tanışma fırsatı bulamayan çocuklar, eğimli toprak arazi üzerine serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayarak eğleniyorlar. Kara olan özlemlerini, yaptıkları oyun ile gidermeye çalışan çocuklar, oldukça keyifli anlar yaşıyorlar. Serik ilçesinde yaşayan çocuklar, kar üzerinde kayma hayallerini, kay kay adını verdikleri bez afişten, yüksek bir bölgeden sırayla zaman zaman da gruplar halinde kayarak gideriyor. Bu durumdan oldukça memnun olan çocukların ise en büyük isteği gerçek kar üstünde kaymak. “Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz” 11 yaşında ki Fırat Aslan, “Kar yağmıyor bu bölgeye. Onun için bu bölgeye bir kay kay yaptık. Kayıyoruz keyfimiz yerine geliyor. Muşambadan yaptım ben bunu. Arkadaşlarımızla her gün oynuyoruz. Herkes mutlu oluyor. Bütün arkadaşlarımı buraya davet ediyorum, gelsinler oynarız. Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz” diye konuştu.
(EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı