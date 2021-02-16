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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağmasıyla birlikte peribacaları görsel şölen sundu

Kar yağmasıyla birlikte peribacaları görsel şölen sundu

UÇHİSAR KALESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Gesi Yağan Kar Yağışı 

-UÇHİSAR BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-GÖREME BELDESİNDE BULUNAN PERİBACALARINDAN GÖRÜNTÜLER
-BÖLGEDE ATV TURU YAPAN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte peribacaları tablo gibi fotoğraflar verdi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları adeta görsel şölen yaşattı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları kar yağışı ile birlikte tablo gibi görüntüler verdi. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin ise ATV turlarıyla karla kaplı peribacalarının görsel şölenini keşfetmesi dikkatlerden kaçmadı. (COŞ-TB-
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