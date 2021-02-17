Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışıyla vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi

Kar yağışıyla vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi

Araçlar

Toplu Taşıma Kamera Kar Yağışı 

-Trafikten görüntü
-Vatandaşlar
-Durakta bekleyenler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde kar etkisini artırırken birçok vatandaş toplu taşıma araçlarına yöneldi. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Cevizlibağ'da duraklarda oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı. (HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı