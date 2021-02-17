Kar yağışıyla vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da sabah saatlerinde kar etkisini artırırken birçok vatandaş toplu taşıma araçlarına yöneldi. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Cevizlibağ'da duraklarda oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı. (HK-



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