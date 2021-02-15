-Vatandaşlarla röportaj

-Sokakta yürüyen vatandaşlar

-Üzerleri karla kaplanan araçlar

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) - Kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü, araçlar karla kaplandı İSTANBUL



- Yoğun kar yağışıyla birlikte şehrin sokakları beyaza büründü. Ara sokaklarda araçlar kar altında kaldı. Vatandaşlar da kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından pazar gecesinden bu yana yoğun kar yağışı İstanbul genelinde etkili oldu. Yağışla birlikte şehrin birçok farklı yeri beyaz örtüyle kaplandı. Etkisini artırarak devam eden yağışın ulaşımı engellememesi için ekipler ana arterlerdeki tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ara sokaklarda ise kaldırımların ve yol kenarındaki araçların karlar altında kaldığı görüldü.

Kimi vatandaşlar da kardan adam yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Karda gönüllerince eğlendiler Beşiktaş’ta iki çocuğuyla dışarıda karın keyfini çıkarmaya çıkan Taşkın Gürçay isimli vatandaş, “Kar çok güzel. Kuraklık bekleniyordu, bu kar çok iyi geldi. Şimdi de çocuklarımı gezdirmeye, oyun oynamaya çıkardım” dedi.

Gürçay’ın kızı ve oğlu da kar yağışından son derece mutlu olduklarını söyleyerek ağabey-kardeş kar topu oynayıp eğlendi. “Allah’a şükür, bereket yağdı” Kar kış demeden sokakların temiz kalması için çalıştıklarını söyleyen bir belediye temizlik işleri çalışanı ise, “Bereket yağdı, bereket. Allah’a şükürler olsun, beklenen kar geldi. Biz de temizlik yapıyoruz, Beşiktaş’ın sokaklarını temizliyoruz. Yaşlılar yürüyemiyor, biz de onlar için karı temizliyoruz. Kar daha ne kadar sürerse sürsün, biz işimizi yapıyoruz. Kar yağınca karı, kaldırımları temizleriz, kar kalkınca da süpürgemizle sokakları temizliyoruz. Biz belediye işçisiyiz, ne iş olursa yaparız” şeklinde konuştu.

“Kardan düğün pastası olacak” Arkadaşlarıyla birlikte kardan pasta yaptıklarını söyleyen Ömer Batın Yurdakul da, “Küp küp bir şeyler yapıyoruz. Düğün pastası gibi bir şey olacak, küp olacak üstüne bir küp daha koyacağız. Kar yağışından mutluyuz, uzaklardan Florya’dan geldik yağış için. Bakırköy biraz daha alçak olduğu için kar az var. Kar topu oynayacaktık ama tipi geliyor sanırım. Tipi gelmeden kaçıp gideceğiz” diye konuştu.

“Temiz hava ciğerlerimize doluyor” Kar yağışından duyduğu mutluluğu dile getiren Ertuğ Çetinçelik, “Karın gelmesi çok sevindirici, ilk başta barajlar doluyor. Ama ulaşım açısından da meşakkatli olabiliyor. Ancak belediye gördüğüm kadarıyla gayet iyi çalışmış, yollar açık. Bu yüzden şu an bizim içi güzel geçiyor. Kış, kar; bunlar benim için huzur ifade ediyor. Temiz hava var, içinize, ciğerlerinize temi hava çekiyorsunuz” dedi.

(YEŞ-ÖFA



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