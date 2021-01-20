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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı

Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı

Dolu yağışının cep telefonu ile çekilmesi

Kamera Dolu Yağışı Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Kastamonu’da üç gündür devam eden kar yağışı kentte sevince yol açtı. Kar yağışının hemen ardından Çatalzeytin ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Çatalzeytin ilçe merkezine Ocak ayında yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bırakırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (Vİ-GY
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