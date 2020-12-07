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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

beyaza bürünen kentten genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Akalan Kar Yağışı Irak 

-İş yerlerinin önü süpüren vatandaşlardan detaylar
-kar yağar bardan bara türküsünü söyleyen vatandaştan detaylar
-beyaza bürünen cadde ve sokaklardan genelve detay görüntüler

( KARS )-Kars yeniden beyaza büründü KARS

- Kars’ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışa hazırlıksız yakalanan, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kentte yaklış 5 gün dür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışını bırakırken, vatandaşlar, ‘Kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan’ türküsünü söyleyerek karı karşıladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.
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