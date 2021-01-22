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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışını eğlenceye çevirdiler, botla kaydılar

Kar yağışını eğlenceye çevirdiler, botla kaydılar

Drone görüntüsü

Sosyal Medya Rekor Kar Yağışı 

-botla kaymaları
-detaylar

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Yalova’da son günlerde etkili olan kar yağışı sevindirdi. Vatandaşlar botla karda kaydı. Yalova’ya özlenen karın gelmesi ile vatandaşlar durumu eğlenceye çevirdi. Denizde kullanılan bot ve küreklerini kullanan şahıslar eğlenceli dakikalar geçirdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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