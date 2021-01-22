Kar yağışını eğlenceye çevirdiler, botla kaydılar

- Yalova’da son günlerde etkili olan kar yağışı sevindirdi. Vatandaşlar botla karda kaydı. Yalova’ya özlenen karın gelmesi ile vatandaşlar durumu eğlenceye çevirdi. Denizde kullanılan bot ve küreklerini kullanan şahıslar eğlenceli dakikalar geçirdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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