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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışında üşüyen köpeğin üzerine polis battaniye örttü

Kar yağışında üşüyen köpeğin üzerine polis battaniye örttü

köpekten görüntü

Köpek Polis Merkezi Yağışlı Hava Cep Telefonu Sokak Hayvanları 

-polisin battaniyeyle örtmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da soğuk havada üşüdüğü için polis merkezinin kapısına sığınan köpeğin üzerine polisler tarafından battaniye örtüldü. Yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Soğuk ve yağışlı havalarda en çok etkilenenler ise sokak hayvanları olurken Avcılar'da üşüyen bir köpek polis merkezinin kapısına sığındı. Polisler üşüyen köpeği ısıtmak için üzerine battaniye örttü. Yürek ısıtan görüntüler emniyet tarafından paylaşıldı.
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