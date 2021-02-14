Kar yağışında üşüyen köpeğin üzerine polis battaniye örttü

-polisin battaniyeyle örtmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da soğuk havada üşüdüğü için polis merkezinin kapısına sığınan köpeğin üzerine polisler tarafından battaniye örtüldü. Yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Soğuk ve yağışlı havalarda en çok etkilenenler ise sokak hayvanları olurken Avcılar'da üşüyen bir köpek polis merkezinin kapısına sığındı. Polisler üşüyen köpeği ısıtmak için üzerine battaniye örttü. Yürek ısıtan görüntüler emniyet tarafından paylaşıldı.



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