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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

FTP:" Kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı "

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-Sokak hayvanları detay
-Mama verilmesi detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) -- Sokak hayvanlarının yardımına belediye ekipleri koştu İSTANBUL

- İstanbul’da 3 gündür aralıklar ile etkili olan kar yağışı sırasında sokak hayvanları unutulmadı. Kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler doğaya mama ve ekmek bıraktı. İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek bırakılamayan hayvanlar unutulmadı. Eyüpsultan’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaz bürünen ormanda köpeklerin yardımına ise Eyüpsultan Belediyesi ekipleri koştu. Ekipler barınakları ve ormanlık alanı gezerek mama ve ekmek bıraktı. Köpekler ise bırakılan mama ve ekmekleri tükettiği görüldü.
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