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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışına en çok onlar sevindi

Kar yağışına en çok onlar sevindi

Kar topu oynayan çocukların eğlencesi

Kamera Kar Topu Kardan Adam Kar Yağışı 

-kameraya karşı hep birlikte kar çok güzel diye bağırmaları
-çocuklar ve büyükler kar topu oynarken detaylar
-çocuklardan röportaj
-kardan adam yapan bir çocuktan detaylar
-röportaj
-kar detayları

( SAMSUN )- Çocuklar doyasıya kartopu oynadı SAMSUN

- Samsun'da etkisi gösteren kar yağışı ile birlik park ve bahçeler çocuklarla doldu. Kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaz örtü ile kaplandı. Zaman zaman yoğunluğunu artıran kar yağışı sonucunda uzun zamandır kar özlemi çeken çocuklar park ve bahçelere akın ederek burada kar topu savaşı ve kardan adam yaparak eğlendi. Bazı çocuklar uzun zamandır kara hasret olduklarını söyledi.

Özellikle şehrin merkezinde bulunan Anıt Park ve çevresinde çocuklar büyüklerle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. (FAU-SLH-Y)
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