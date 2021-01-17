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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı virüsü unutturdu...Kar üzerinde horon oynadılar

Kar yağışı virüsü unutturdu...Kar üzerinde horon oynadılar

Halaydan detay

Sosyal Medya Koronavirüs Uttu Grup Genç Kar Yağışı 

-Atv’den detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kar yağışı koronavirüsü ve sosyal mesafeyi unutturdu. Bir grup genç karlar üzerine horon oynarken, bir grup genç ise ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı. Bursa'da etkili olan kar yağışını, kısıtlama sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinden seyrederken bazı vatandaşlar ise sokaklarda keyfini çıkardı. Nilüfer ilçesinde bir grup genç sosyal mesafeyi ve kısıtlaması unutarak karlar üzerine müzik eşliğinde horon oynadı. Yıldırım ilçesinde bir grup genç ise ATV araçlarıyla karlar üzerinde safari yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
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