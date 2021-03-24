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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü

Kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü

Kar yağışından görüntü

Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen yollar
-Vatandaşlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. İstanbul’da meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
Sultangazi’de etkili olan yağış kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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