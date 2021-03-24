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( İSTANBUL ) İSTANBUL
- İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. İstanbul’da meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi’de etkili olan yağış kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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