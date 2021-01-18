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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası İstanbul trafiği

Kar yağışı sonrası İstanbul trafiği

Cevizlibağ kar manzarası

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

Toplu Taşıma Kar Manzaraları Kar Yağışı 


- İstanbul trafiğinden kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da sabah etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı. İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarından Cevizlibağ'da oluşan kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının azalmasıyla trafikte de kısmet rahatlama olduğu görüldü.
(CS-SB-ÖFA
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