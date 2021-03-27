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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı

Kar yağışı sonrası güneşi havayı görenler kendini dışarı attı

Park ve bahçelerde görüntü

Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Karahisar Güneşli Hava Kar Yağışı 

-Banklarda oturan vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlar ile röp.
-Kentten detay

( AFYON KARAHİSAR)- Vatandaşlar kentte park, bahçe ve mesirelik alanları doldurdu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da hafta içi yağan kar yağışı sonrası güneşin açması ile vatandaşlar park, bahçe ve mesirelik alanlara akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı. Kentte hafta içi 3 gün süren kar yağışının ardından soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Yağış ile birlikte ‘0’ derecelerin altına düşen hava sıcaklıkları ise güneşin açması ile yükseldi. Sıcak havayı gören vatandaşlar ise adeta kendilerini sokağa atarak, park, bahçe mesirelik alanlara akın etti. Vatandaşlar özelikle pandemi döneminde evlerde çok kaldıklarını ve hava soğuyunca iyice içeri kapandıklarını belirterek, güneşi görünce de soluğu dışarda aldıklarını ifade ettiler. Öte yandan, meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak artarak devam edeceği öğrenildi.
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