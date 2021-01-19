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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

Kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

- Drone ile kentten, kaleden ve tarihi kültür yolundan detaylar

Kar Yağışı 

-- Aktüel detaylar

( GAZİANTEP ) Kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, gece saatlerinde başlayıp sabah erken saatlerde etkisini arttıran kar yağışı şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle kentin tamamı beyaz bir örtüye bürünürken, pek çok noktada kartpostallık manzaralar oluştu. Karla kaplanan Gaziantep Kalesi ve Tarihi Kültür Yolu Drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise karın tadını çıkartırken işyerini açan esnaflar ise kürekler ile temizlik yaptı. (RY-SD-
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