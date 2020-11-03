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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı Rize'nin yaylalarını beyaza bürüdü

Kar yağışı Rize'nin yaylalarını beyaza bürüdü

Kar yağışı

Hava Sıcaklıkları Yağan Kar Yağışı 

-Yollardan görüntü
-Tepelerden görüntü

( RİZE ) - RİZE

- Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Rize’nin İkizdere ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık iki hafta hava sıcaklıklarının yazı aratmadığı Rize’de dün itibariyle soğuk hava hakim olmaya başladı.
Rize’nin İkizdere ilçesinin yüksek kesimlerinde ise dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. İlçeye bağlı Gökyayla ve Çağrankaya Yaylalarını kar beyaza bürüdü. (HFD-ÖS-Y)
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