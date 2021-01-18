Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı

-Gencin sona anda kurtulması -Hasar gören araçların fotoğrafları
( İSTANBUL ) - Yolda yürüyen bir genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu- O anlar kameralara yansıdı İSTANBUL
- Eyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, sokakta bulunan 6 araca vurarak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir genç ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. (DCC-ÖFA
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