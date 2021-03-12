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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışından detay

Köy Yolları Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı Bahar Havası 

-Araçlardan ve trafikten
-Ağaçların üzerine yağan kardan detay
-Mehmet Akif Köprü ile röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, 134 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şehir merkezinde 32, Bulanık’ta 55, Hasköy’de 2, Malazgirt’te 5 ve Varto ilçesinde ise 40 olmak üzere toplam 134 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Kentte, vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı. Beyaza bürünen kentte trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler de tuzlama ve temizleme çalışması başlattı. İşe gitmek için uyandığında kar sürpriziyle karşılaştığını anlatan vatandaş Mehmet Akif Köprü, “Birkaç gün önce bahar havasını hissetmiş olmamız, bugün de yoğun bir şekilde sanki kışa daha yeni başlıyormuşuz gibi kar yağışı sürpriz oldu” dedi.

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