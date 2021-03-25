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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

İstasyon caddesinden detay

İlkbahar Kar Yağışı 

-vatandaşlardan detay
-trafikten detay
-aracının üzerinde kar birikintisini temizleyen vatandaştan detay
-kentten detaylar
-esnaf Muhammed Demir Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kentte etkisini sürdürmeye devam eden olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Aniden bastıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İlkbahara girmeye hazırlanan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Baharı beklerken kışın yeniden geldiğini anlatan esnaf Muhammed Demir, “Allah’ın rahmeti işte, yağıyor. Özellikle Doğu tarafında çok ağır şartlarda yaşıyoruz. Bundan iki gün önce de fırtına vardı, evler, çatılar, araçlar hasar gördü. Şu anda ulaşımda da sıkıntı oluyor. Yaz gelecek gibi görünmüyor” dedi.

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