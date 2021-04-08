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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı

Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı

KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜLERİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 


- İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlardan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağışını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.
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