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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı İstanbul’da barajlara yaradı

Kar yağışı İstanbul’da barajlara yaradı

Barajdan detay

Doluluk Oranı Beyköy Kar Yağışı 

-Yükselen sular detay
-Diğer detay

( İSTANBUL )- Doluluk oranı 50 seviyesine yaklaştı İSTANBUL

- İstanbul’da yaklaşık 4 gündür şiddetli bir şekilde etkili olan ve şehri beyaza bürüyen kar yağışı İstanbul’un barajlarına yaradı. 4 günlük kar yağışı İstanbullulara yaklaşık 15 günlük su daha kazandırdı. Barajların genel doluluk oranı ise yüzde 48.28 ile yüzde 50 seviyesine bir adım daha yaklaştı. Megakent İstanbul’da 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinden bu yana şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilese de en çok İstnabulluların susuzluk korkusu çektiği barajlara yaradı. 4 günlük kar yağışı İstanbullulara yaklaşık 15 günlük su daha kazandırdı. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 48.28 seviyesine çıktı. Bu oran son 5 ayın zirvesi olarak açıklandı. Diğer taraftan barajların doluluk oranı ay bazında yükselişe geçse de bu oran 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: - Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 55.76 - Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 32.80 - Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 24.19 - Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 50.72 - Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 54.37 - Terkos barajı doluluk oranı yüzde 46.53 - Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 63.69 - Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 54.17 - Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.40 - Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.53 (EG-
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