Kar yağışı heyelana neden oldu

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( ADIYAMAN )- Dev kaya parçaları yolu trafiğe kapattı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda dev kayalar yol ortasına düştü. Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde birkaç gündür devam eden kar yağışı sonrası İnlice- Çelikhan yolunun 5. kilometresinde heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan dev kaya parçaları İnlice- Çelikhan yoluna düştü. İnlice Belde Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan esnasında kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı heyelan olayında İnlice- Çelikhan yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için İnlice Belde Belediyesinden ekip beklenildiği öğrenildi. (CK-SD-



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