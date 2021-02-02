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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı heyelana neden oldu

Kar yağışı heyelana neden oldu

Kayalardan görüntü

Efes Aşırı Yağış İnlice Kar Yağışı 

-Yoldan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Dev kaya parçaları yolu trafiğe kapattı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda dev kayalar yol ortasına düştü. Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde birkaç gündür devam eden kar yağışı sonrası İnlice- Çelikhan yolunun 5. kilometresinde heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan dev kaya parçaları İnlice- Çelikhan yoluna düştü. İnlice Belde Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan esnasında kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı heyelan olayında İnlice- Çelikhan yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için İnlice Belde Belediyesinden ekip beklenildiği öğrenildi. (CK-SD-
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