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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kar yağışı etkili oluyor, zincirsiz araç bırakılmıyor

- Kar yağışı etkili oluyor, zincirsiz araç bırakılmıyor

Polisin Mersin yönüne giden araçları durdurması

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Zincir Takma Kontrol Noktası Kar Yağışı 

-Sürücülerin araçlarına zincir takmaları
-Yakıt istasyonunda bekleyen tırlar
-Detaylar

( KARAMAN )- Karaman-Mersin Karayolunda büyük araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar zincir takarak yollarına devam edebiliyor KARAMAN

- Karaman'ı Mersin'e bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karaman çıkışında büyük araçlar bekletilirken, küçük araçların zincir takarak yoluna devam etmesine izin veriliyor. Karaman’da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının şimdiden yarım metreyi bulduğu bildirildi.
Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri de Mersin yönüne gidecek olan küçük araçları Karaman çıkışında durdurarak zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor. Vatandaşlar kontrol noktasında araçlarına zincir takarak yollarına devam ediyor. Tırların geçişine ise izin verilmeyerek yakıt istasyonlarında bekletiliyor. Karaman Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (MD-FM-
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