Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar devrildi bazıları kara saplandı

--Kaza yerinden detay

--Devrilen araçtan detay

--Ekiplerden detay

--kara saplanan araçlardan detay

--jandarma ve polis ekiplerinin yardım çalışmalarından detay

--kara saplanan kamyonetten detay

--beyaz örtüyle kaplanan ormanlardan detay



( KARABÜK -ÖZEL)- Karabük-Bartın karayolunda kara saplanan araçların yardımına jandarma ve polis koştu KARABÜK



- Karabük-Bartın kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından bazı araçlar devrildi bazı araçlar kara saplandı. Karabük'te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü. Karabük-Bartın karayolunda 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidinde yağışın devam etmesi nedeniyle ormanlar beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi araçlar yoldan çıkıp devrilirken kimi araçlar kara saplandı. Ulaşımın aksamaması ve yolların kapanmaması için karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürürken jandarma ve polis ekipleri kontrolleri arttırdı. ‘Araca çarpmamak isterken devrildi’ Karabük-Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde Özcan Yazıcı idaresindeki 37 ABC 399 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet Bartın istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve yanında bulunan bir yolcu kazayı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. ‘Jandarma kara saplanan araçlara yardım etti’ Kar yağışı nedeniyle yolların karla kaplandığı bölgede seyir halindeki bir hafif ticari araç kar küremesi yapan araca çarpmamak için yolun kenarına kaçınca kara saplandı. Sürücünün yardımına polis ve jandarma ekipleri yetişti. Ekipler kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden kurtarırken, araçta tek bulunan sürücü ekiplere teşekkür etti. Öte yandan haber için olay yerine giden gazetecilerin aracı da dönüş yapmak istedikleri sırada kara saplandı. Jandarma ekiplerinin yardımıyla araç saplandığı yerden çıkartıldı.



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