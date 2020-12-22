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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü

Kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü

Otomobilini temizleyen vatandaş

Yağmurlu Yaya Trafiği Kar Yağışı 

- Kar yağış ve kent merkezinden detay
- Kar temizliği yapan işçiler
- Araç ve yaya trafiğinden detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Sabah güne karla uyanan Erzurumlular araçların üzerindeki karı temizlerken kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getirdiler. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği: gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. (ŞG-AT)
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