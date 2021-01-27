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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Kar yağışı en çok onları sevindiriyor

Kızakla kayan çocuklar

Kar Yağışı 

-Çocuklardan detay
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi. Muradiye ilçesinin Doğangün Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayarak güne başlayan çocuklar doyasıya eğleniyor. Kentin yüksek kesimli bölgelerinde belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç yağmasını fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. (YLM-MSA-Y)
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