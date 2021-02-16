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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı Edirneli üreticileri sevindirdi

Kar yağışı Edirneli üreticileri sevindirdi

karlı Edirne'den görüntüler

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-Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'nın açıklaması

( EDİRNE )- Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı:“Üretim yapan çiftçilerimiz mutlu oldu” EDİRNE

- Edirne’de, geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı üreticileri sevindirdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesinin buğdayın gelişimi için faydalı olduğunu belirtti.
Edirne’de, geçtiğimiz Pazar günü kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyir etmesi nedeniyle kent genelinde beyaz örtü etkisini henüz kaybetmedi. Son 91 yılın en kurak dönemini 2020 yılında yaşayan Edirneliler, son dönemde alınan sağanaklar ve ardından gerçekleşen kar yağışı ile Edirneli üreticiler rahat bir nefes aldı. Kurak geçen bir yılın ardından bu dönem alınan yağışların bereketli bir yıl olacağının da habercisi olduğunu söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kar yağışının çiftçileri mutlu ettiğini kaydetti.
“Üretim yapan çiftçilerimiz mutlu oldu” Arabacı, “Yakın zamana kadar hep kuraklıktan bahsediyorduk. Ama bu yıl belirli aralıklarla güzel yağışlar aldık. Onun arkasından da bu karın gelmesi bizleri sevindirdi. Üretim yapan çiftçilerimiz mutlu oldu. Hemen hemen her bölgemizde kar var. O yüzden bizim için sevindirici bir olay. İnşallah bol bereketli bir yıl olur” dedi.
(KU-
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