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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı durdu, Bolu Dağı’nda trafik normale döndü

Kar yağışı durdu, Bolu Dağı’nda trafik normale döndü

- TEM BOLU DAĞI HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Trafik Kazası Bild Kamera Kar Yağışı 

-- DETAYLAR

( BOLU ) - Bolu Dağı’nda kar yağışının durmasıyla trafik akıcı hale geldi- Bolu Dağı’nda akıcı trafik havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’da, 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde trafik yeniden akıcı hale geldi. Sürücülerin rahat ilerleyebildiği Bolu Dağı Tüneli havadan görüntülendi. Bolu’da, 3 gün önce başlayan ve dün gece saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde etkili oldu. Kar yağışının zaman zaman tipi ve fırtına şeklinde devam ettiği Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Ağır araçların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu’nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kapanan yol, ekiplerin çalışmalarıyla açılarak normale döndü. Güzergah 93 kemarayla takip edildi Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu TEM’in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi, Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği’nde bulunan 93 kamerayla 24 saat boyunca izlendi. Güzergahta meydana gelen trafik kazası ve araç arızaları, telsiz aracılığıyla ekiplere bildirilerek, olaylara kısa süre içerisinde müdahale edildi. Kar durdu, trafik rahatladı Bolu Dağı’nda kar yağışının durmasıyla birlikte trafik yeniden akıcı hale geldi. Karayolları ekiplerinin gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda da asfalt görünüm ve akıcı trafik havadan görüntülendi. (FC-RFK-
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