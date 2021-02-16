Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı

Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı

D 100 den görüntü

Polis Kar Yağışı 

-Araçlardan görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ )- Karlı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti- Yolda kalan araçlara trafik polisleri yardım etti KOCAELİ

- Kocaeli D-100 karayolunda geceden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerliyor. Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin birçok noktasında ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile ana yolar ve ara sokaklarda biriken karlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı sonrasında kar birikintileri oluşan D-100 Karayolunda da araçlar güçlükle ilerliyor. Ekipler yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını ise sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı