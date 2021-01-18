- Kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü

-Çocukların kar topu oynamasından görüntü

-Parkta kar yağışında eğlenen çocuklardan görüntü



( DENİZLİ )- Kar yağışının başlamasıyla çocuklar sokaklarda kar topu oynadı DENİZLİ



- Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarında il merkezini ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü. Çocuklar kar yağışını kar topu oynayarak karşılarken, kar yağışına yolda yakalananlar yolda kaldı. Denizli'nin Tavas ve Kale ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının başlaması ile birlikte çocuklar dışarıya çıkarak mutluluklarını paylaştı. Sokağa ve parklara çıkan çocuklar kar topu oynadı. Sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçelerde yer alan yüksek rakımlı mahallelerde de kar etkisini gösterirken yolda yağışa yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Yolda kalan vatandaşlar ise yolların temizlenmesinin ardından tedbirler kapsamında yollarına devam etti. (SY-MB-Y)



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