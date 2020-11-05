Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

-Koyun sürülerinin görüntüleri

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( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüler zor durumda kaldı.2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olan Başkale’nin yaylalarında ve dağlarında kar yağışı etkili oldu. İspiriz Dağı eteklerinde yağan kar yer yer 10 santimetreyi buldu. Koyun sürülerini otlatan çobanlar, kar yağışından olumsuz etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda otlanan koyunlar, daha sonra çobanlar tarafından yerleşim alanına getirildi.





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