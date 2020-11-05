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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

Çobanların zor anları

Akalan Yağan Kar Yağışı 

-Koyun sürülerinin görüntüleri
-detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüler zor durumda kaldı.2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim alanlarından biri olan Başkale’nin yaylalarında ve dağlarında kar yağışı etkili oldu. İspiriz Dağı eteklerinde yağan kar yer yer 10 santimetreyi buldu. Koyun sürülerini otlatan çobanlar, kar yağışından olumsuz etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda otlanan koyunlar, daha sonra çobanlar tarafından yerleşim alanına getirildi.

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