Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi

-Vatandaşın kaza sonrası bölgeyi kayda alması



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında D-650 Karayolunda oluşan buzlanma sebebiyle kazalar meydana geldi. D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında birçok sürücü zor anlar yaşadı. Etkisini gösteren kar yağışı ise beraberinde kazaları da getirdi. Kar yağışı sonrası buzlanma olan yolda birden fazla araç kaza yaptı. Kaza sonrası karayolunda uzu araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaş ise “Adapazarı Bilecik yolu. Durum aynen bu şekilde” diyerek o anları kayda aldı. (OK-RFK



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