Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi

Detaylar

Karya Kar Yağışı 

-Vatandaşın kaza sonrası bölgeyi kayda alması

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında D-650 Karayolunda oluşan buzlanma sebebiyle kazalar meydana geldi. D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında birçok sürücü zor anlar yaşadı. Etkisini gösteren kar yağışı ise beraberinde kazaları da getirdi. Kar yağışı sonrası buzlanma olan yolda birden fazla araç kaza yaptı. Kaza sonrası karayolunda uzu araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaş ise “Adapazarı Bilecik yolu. Durum aynen bu şekilde” diyerek o anları kayda aldı. (OK-RFK
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı