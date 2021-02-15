Kar yağışı Başkent’te sürücülere zor anlar yaşattı

--Araçların zor anları

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent Ankara güne karla uyandı. Gün boyunca devam eden kar yağışı ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kentin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı sürücüler zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollar da araç sürücüleri kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti. Dikmen semtinde bulunan 931. Cadde girişindeki dik tepe de sürücüler yokuşu güçlükle çıktı. Yağışlı havanın etkisiyle araç kullanımının zorlandığı bölgede sürücüler ağır ağır inmek zorunda kaldı. Bir sürücü ise yokuşu çıkamayacağını anlayınca, direksiyonu yanındaki arkadaşına verdi. (ALİ-BC -



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