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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı altında karpuz kestiler

Kar yağışı altında karpuz kestiler

Karpuz kesme

Karlı Hava Festival Yağan Kar Yağışı Irak 

-Basın mensupları
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de sabah saatlerinden itibaren başlayıp etkisini arttırarak yağan kar yağışını haber yapmak isteyen gazetecilere mahalle muhtarı, kış karpuzu keserek hoş geldiniz dedi.
Sabah saatlerinde yağmaya başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini arttırarak yağan kar yağışını haber yapmak için Silivri’nin Kadıköy Mahallesi'ne gelen gazeteciler mahalle muhtarının jesti ile karşılaştı. Bölgenin simgesi haline gelen ve ismine özel festivaller düzenlenen Kadıköy karpuzu ile gazetecileri karşılayan mahalle muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, “Kar, çamur demeden görevinizin başındasınız. Bizleri bu karlı havada yalnız bırakmadığınız için mahallem adına teşekkür ediyorum. Zor şartlarda görev yapan sizlere mahallemizin simgesi olan Kadıköy karpuzundan ikram etmek istedim. Bu karpuz kış karpuzu, içi sarı olur ancak tadından yenmez. Vatandaşlarımız uzaklara giderek para harcamasınlar, burada kar bedava” dedi.
(YE-
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