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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı altında ekmek mücadelesi

Kar yağışı altında ekmek mücadelesi

Tokat'ta kar yağışı altında çalışan ayakkabı boyacıları

Ayakkabı Boyacısı Kar Yağışı 

-Kardan şemsiye ile korunarak ayakkabı boyamaları
-Ayakkabı boyacısı Nazım Turan, röp
-detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, ayakkabı boyacıları kar yağışı altında ekmek parası kazanmak için mücadele veriyor. Tokat’ta soğuk hava ve kar yağışı dışarıda çalışmak zorunda olanları olumsuz yönde etkiliyor. Yazın sıcağında kışın soğuğunda açık havada çalışmak durumunda olan seyyar esnafın ekmek mücadelesi veriyor. Hüdai Sayıbaş Yeraltı çarşısı üzerinde bulunan ayakkabı boyacıları kardan korunmak için açtıkları şemsiye altında kat kat giyinerek çalışıyor. Kar yağışını ardından soğuk hava ile mücadele eden ayakkabı boyacısı Nazım Turan (40), mütevaziliği ile gönülleri ısıttı. Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Turan, “Biraz zor oluyor ama çok şükür işlerimiz iyi, idare ediyoruz. Ben işimden memnunum severek yapıyorum. Yazın aşırı sıcak, kışın aşırı soğukta biraz zor oluyor ama çok şükür buna memnunum. İşlerimiz iyi” dedi.
Alın teri ile ekmek parası kazandığını ifade eden Turan, “Sabah erken saatlerde işe geliyoruz. Akşam ezanına kadar çalışıyoruz. Çok şükür buradan memnunum. Yaz kış demeden çalışıyoruz” ifadelerini kulandı. (Nİ-GF-
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