Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağdı sokağa çıkma kısıtlamasını unuttular

Kar yağdı sokağa çıkma kısıtlamasını unuttular

Kar Yağışı

Sokağa Çıkma Yasağı Yağan Kar Yağışı Kışla Trol 

-Evlerin, Araçların Üzerinden Görüntüler
-Vatandaşların Caddeye Çıkışları

( MANİSA )- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beklenen kar yağışı başladı MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıktı. Alaşehir’de beklenen kar yağışı başladı.
Saat 19.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede Alaşehir’i beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen karda yürümek için caddelere çıktı. Kar yağışı nedeniyle Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti. Metroloji verilerine kadar sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ilgili kurumlar teyakkuza geçti. Lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri ve evlerin çatıları beyaza büründü. Bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen caddelere çıktıkları gözlendi. (HK-SC)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı