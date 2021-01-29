-- Kazalar, zincir takanlar, detaylar



( ERZİNCAN ) - Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da araçlar yollarda mahsur kaldı ERZİNCAN



- Erzincan’da geceden bu yana aralıklı etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kemah yolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kar yağışı kent merkezinde de etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzincan’dan Kemah ilçesine seyir halinde olan çok sayıda araç, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Araç sürücülerinin bazıları zincir takarak ilerlemeye çalışırken karla mücadele ekipleri aralıksız tıkanma yaşanan güzergâhlarda çalışma sürdürüyor. Öte yandan kar ve tipi dolayısıyla Erzincan genelinde 120 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

(FA-AA-Y)



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