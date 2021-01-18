Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan köylüler kurtarıldı

- Kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan köylüler kurtarıldı

KAR VE TİPİDEN DOLAYI YOLDA KALAN KÖYLÜLERİN KURTARILMA ANI

( IĞDIR ) IĞDIR

Nadan Kar Yağışı 


- Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeni ile 6 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan köylüler ise ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’ın Tuzluca İlçesine bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan Nahırkıran mevkiinde kapanan 6 köy yolu için ekipler çalışmalarına devam ederken, yolda mahsur kalan köylüler için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı göz gözü görmezken, ekiplerin ummalı çalışması sonucu mahsur kalan köylüler kurtarıldı. (ET-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı