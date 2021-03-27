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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar ve tipide mahsur kalan hasta Kars İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı

Kar ve tipide mahsur kalan hasta Kars İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı

hastanın taşınması

( KARS ) -- Hastayı sırtında taşıyarak hastaneye götürdüler KARS

Hastane Bild Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta Kars İl Özel İdaresi ekiplerin zorlu çalışmalar sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Kars’ın Susuz İlçesine bağlı Gölbaşı Köyünde hastayı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Kars İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, dondurucu soğukta ve tipide 4 saat süren zorlu çalışma sonucu hastayı kurtardı. Kapalı yolda ekipler hastayı bir süre sırtında taşıdılar. Hasta yakınları yoğun mücadele sonucu köye ulaşan Kars İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Cengiz, kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını, yol açma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi. (AY-AT)
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