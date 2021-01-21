Kar ve tipide mahsur kalan gazetecileri VEDAŞ ekipleri kurtardı

-VEDAŞ personeli Yavuz Akşam’ın konuşması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan gazetecileri Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri kurtardı. Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, köy yollarını ulaşıma açan özel idare ekiplerinin çalışmalarını haberleştirmek için ilçeye bağlı Burcukaya ve Güzelsu köyleri arasında araçlarıyla hareket halindeyken etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı. Araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar veren gazetecilerin yardımına bölgede elektrik arızasına müdahale eden VEDAŞ ekipleri yetişti. VEDAŞ ekipleri, yanlarında bulunan halatlarla gazetecileri taşıyan aracı saplandığı kar kütlesinden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Gazetecileri mahsur kaldıkları köy yolunda kurtaran VEDAŞ personellerinden Yavuz Akşam, “Elektrik arıza ihbarı doğrultusunda Burcukaya köyüne geldik. Bu arada yolda mahsur kalan gazeteci arkadaşlarımızı kurtardık. Onlara da bu zorlu hava koşullarında yaptıkları haberlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.





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