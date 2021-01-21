Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipide mahsur kalan gazetecileri VEDAŞ ekipleri kurtardı

Kar ve tipide mahsur kalan gazetecileri VEDAŞ ekipleri kurtardı

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan gazetecilerin araçlarının VEDAŞ ekipleri tarafından kurtarılması

Mahsur Kaldı Köy Yolları Kar Yağışı 

-VEDAŞ personeli Yavuz Akşam’ın konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan gazetecileri Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri kurtardı. Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, köy yollarını ulaşıma açan özel idare ekiplerinin çalışmalarını haberleştirmek için ilçeye bağlı Burcukaya ve Güzelsu köyleri arasında araçlarıyla hareket halindeyken etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı. Araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar veren gazetecilerin yardımına bölgede elektrik arızasına müdahale eden VEDAŞ ekipleri yetişti. VEDAŞ ekipleri, yanlarında bulunan halatlarla gazetecileri taşıyan aracı saplandığı kar kütlesinden uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Gazetecileri mahsur kaldıkları köy yolunda kurtaran VEDAŞ personellerinden Yavuz Akşam, “Elektrik arıza ihbarı doğrultusunda Burcukaya köyüne geldik. Bu arada yolda mahsur kalan gazeteci arkadaşlarımızı kurtardık. Onlara da bu zorlu hava koşullarında yaptıkları haberlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı