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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar

kurtarma çalışmaları

Mahsur Kaldı Akalan Oğlan Kar Yağışı 

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( ERZURUM )- Büyükşehir Belediyesi kırsal Hizmetler ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı ERZURUM

- Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece geç saatlerde yolda mahsur kalan vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Ekibi Tekman’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Gökoğlan ziyaret tepesinde fırtınada mahsur kalan Asım Ulubey, Adnan Bingöl, Tekin Bingöl ve Mehmet İl, Bingöl Karlıova ilçesinden gelirken fırtınaya yakalanan şahısları kurtardılar. Fırtınanın şiddetli olması nedeni ile kırsal hizmetler ekibi zor şartlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaştılar. Yoğun bir uğraş sonucu vatandaşlar kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlardan Adnan Bingöl, “Biz Karlıova ilçesinden geldiğimizde hava açık idi. Ziyaret tepesine geldiğimizde ani fırtına başladı, yolu görmez olduk. Bunun üzerine kırsal hizmetler ekibini aradık sağ olsunlar gelip bizleri kurtardılar. Yaklaşık 2 saat burada beklemek zorunda kaldık. Ekip geldi bize yetişti bize çok yardımcı oldular. Allah devlerimize zeval vermesin" dedi.

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