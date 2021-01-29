- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

-Mahsur kalan otomobilden görüntü

-Halat bağlanması

-Karayolları ekiplerini Sincik merkezdeki kar temizleme çalışması



( ADIYAMAN )- Diğer sürücüler mahsur kalan aracın yardımına yetişti ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Malatya-Sincik karayolu Geçitli köyü yakınlarında tipi ve kar yağışı nedeniyle 1 araç mahsur kaldı. Sincik ilçesinden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan Yasin Gencer idaresindeki otomobil içerisindeki 3 yolcu ile birlikte Geçitli köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda biriken kara saplandı. Karayolunda ilerleyemeyen otomobili gören başka bir araç sürücüsü ve vatandaşlar araçlarından inerek mahsur kalan aracı halatlarla çekerek kurtardı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, karayolları ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Karayolları ekipleri Sincik-Malatya karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (AE-SD-



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