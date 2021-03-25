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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Ekiplerden görüntü

Mahsur Kaldı Jandarma Bild 

-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. O.Ç, Çamardı ilçesine bağlı Celaler köyü ile Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyü arası Armutbelli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan O.Ç. durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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