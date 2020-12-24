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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapadı

Kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapadı

Drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Köy Yolları Gesi 

-Detay görüntüler

( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği: gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmesi hususunda uyarıda bulunuldu. Şehirlerarası güzergâhlarda sıkıntı yaşanmazken kar ve tipi dolayısıyla bölge genelinde binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan karla birlikte bölgede soğuk hava etkisini artırdı. Gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan’ın Refahiye ilçesi ve Kars Sarıkamış’ta 17, Erzurum’un Aziziye ilçesi ile Ağrı Hamur’da 19, Iğdır Aralık’ta 9, Ardahan Göle’de 20 derece olarak kaydedildi.
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