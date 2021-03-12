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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar ve güneşin keyfi Uludağ'da çıkar

Kar ve güneşin keyfi Uludağ'da çıkar

Kayak yapanlardan ve düşenlerden görüntüler

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 

-Teleferik ile Uludağ'a çıkış anları
-Röportajlar
-Bölgeden genel görüntüler

( BURSA )- Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Uludağ'da tatilciler güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı BURSA

- Dün başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Havanın bugün güneşli olmasını fırsat bilen tatilcilerse, zirvede kayak yapmanın keyfini çıkardı. Dün hava sıcaklığının düşmesiyle Bursa şehir merkezinde yağmur etkili olurken, Uludağ'ın zirvesinde de kar yağışı kendini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde 60 santimetre olan kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonuna saatler kala yoğunluğu yaşamak istemeyenler, bugün pistlerin tadını doyasıya çıkardı. Kimi kendi başına güneşli havanın tadını çıkarırken, kimi ise ailesiyle birlikte gezmekle yetindi. Havanın çok güzel olduğunu dile getiren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Dün kar ve fırtına vardı. Ama bugün günlük güneşlik. Kar kalınlığı epey yükseldi. Mart ayının sonuna kadar hizmet veririz diye düşünüyorum. Hafta sonlarının açık olması bizleri mutlu etti. Umarım herkes kurallara uyar ve bir sıkıntı yaşanmadan bugünleri atlatırız" dedi.
Uludağ'a teleferik ile çıkanlar ise, sis, güneş, yeşil ve beyazın bir araya geldiği manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolda sislerin içinden geçenler zirvede kar ve güneşi görünce mest oldu. İstanbul'dan gelen bir aile , "Sağlık çalışanı olduğum için biraz dinlenmek istedik. Hafta sonu yine mesaiye gideceğim. Hava çok güzel. Uludağ'ı ilk defa bu kadar güzel görüyorum. Çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.

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