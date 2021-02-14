Kar ve fırtınanın ortasında kalan TIR sürücülerinin imdadına AFAD ekibi yetişti

-TIR KUYRUĞU



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları’nda kar ve fırtınanın ortasında kilometrelerce kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinin imdadına yetişip kumanya yardımı gerçekleştirdi. Yunanistan yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı’ndan TIR geçişlerini durdurduğunu bildirdi. Kararın ardından yurt dışına ürün taşıyan TIR sürücülerinin bazıları İpsala Sınır Kapısı’nda bekleme kararı alırken, bazı TIR sürücüleri de alternatif sınır kapılarına yöneldi. Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da 10 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında kar ve fırtınanın ortasında bekleyen TIR sürücülerine kumanya ikramında bulundu.



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